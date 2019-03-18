Birol Giray (BeeGee), Yener Çevik’le ortak projesi ‘Bize O da Lazım’ ile iddialı döndü

Birol Giray (BeeGee), Yener Çevik’le ortak projesi ‘Bize O da Lazım’ ile iddialı döndü

Türkiye’nin öncü DJ ve prodüktörlerinden Birol Giray, ses getirecek yepyeni projesi ile dinleyicilerin karşısında!..

Elektronik müzik ve DJ'likte ülkemizi uluslararası arenada uzun yıllardır başarıyla temsil eden ünlü DJ Birol Giray, son zamanların yükselen trendi rap müziği, elektronik müzik ile harmanladığı “BİZE O DA LAZIM” single'ı ile karşımızda.

RAP VE DANS MÜZİĞİ BU ŞARKIDA BULUŞTU

Son yıllarda Ayşe Hatun Önal'dan Ferman Akgül'e, farklı müzik tarzlarında başarılı isimlerle ses getiren düetlere imza atan Birol Giray'a bu single'da rap müziğin ülkemizdeki önde gelen müzisyenlerinden Yener Çevik eşlik ediyor.

Sözleri kadar aranjesiyle de dikkat çeken şarkının sözleri Yener Çevik'e, müziği ve düzenlemesi ise Birol Giray (BeeGee) ve Levent Lodos'a ait.

Birol Giray ve Yener Çevik'in sıcak ve samimi görüntüleri eşliğinde çekimleri gerçekleşen şarkının video klibi; profesyonel dansçılardan oluşan 13 kişilik bir cast grubu eşliğinde, Etnik 34 Stüdyoları ve Tophane sokaklarında kaydedildi. Eğlenceli görüntülerden oluşan ve 15 saatte tamamlanan klibin yönetmenliğini ise Işıl Reina üstlendi.

Sony Music Türkiye etiketi ile 15 Mart'tan itibaren tüm müzik platformlarında yer alan “BİZE O DA LAZIM”ın video klibi de eş zamanlı olarak Sony Music Türkiye Youtube sayfasında!..