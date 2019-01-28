Birol Güven’den sert tepki! “Film olmamasının sorumlusu sizsiniz”

Beyazperdede “kampanya” krizi sürüyor. Mars Cinema Group ile yapımcılar arasındaki krizin ardından şimdi de Yapımcılar Meslek Birliği Başkanı Birol Güven, bir markanın üçgen peynir ile birlikte sinema bileti hediye etmesine tepki gösterdi.

Twitter’dan tepkisini dile getiren Güven, “Siz Türk sinemasına verdiğiniz zararın farkında mısınız? Şu an vizyonda Türk filmlerinin olmamasının sorumlusu sizsiniz. Bu kampanyalar böyle devam ederse, sinema sektöründe çok büyük işsizlik olur. Yeni filmler çekilmez, yabancı filmler Türkiye’de vizyona girmez. Yapımcılar Meslek Birliği başkanı olarak bunu dile getirmek zorundayım. Bu benim görevim” dedi.