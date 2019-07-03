Birtakım nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre bir takım mı, birtakım mı?

Birtakım nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre bir takım mı, birtakım mı?

Türkçede kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'birtakım'dır. Birtakım mı, bir takım mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘birtakım’dır.

BİRTAKIM NE DEMEK: Kimi, bazıGünün İçinden

BİRTAKIM NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “birtakım mı, bir takım mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı birtakım şeklinde olmalıdır.

bir takım (Yanlış kullanım)

birtakım (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Ahmet’le birtakım konularda anlaşmazlığa düştü.”

Birtakım kelimesinin kullanıldığı yerlerde kelimenin yerine “bazı” kelimesini getirdiğimizde eğer anlamlı bir bütün oluyorsa birtakım yazımı, birleşik olarak yazılmaktadır.

(Örnek: İşyerinde birtakım kurallara uymak zorunda!)

Ancak birtakım sözcüğünün yerine “bazı” kelimesini getirdiğimizde cümlenin anlam bütünlüğü bozuluyorsa bir takım sözcüğünün ayrı olarak yazılması gerekmektedir.

(Örnek: Arkadaşlar bir takım kurup maç yapma teklifinde bulundu)