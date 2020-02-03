Bisiklet nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre bisiklet mi, pisiklet mi?

Bisiklet nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre bisiklet mi, pisiklet mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘bisiklet’tir. Bisiklet mi, pisiklet mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘bisiklet'tir.

BİSİKLET NE DEMEK:

1- Tekerlekleri pedal aracılığıyla ayakla döndürülen binek aracı, çiftteker, derrace, velespit.

2- Bu araçla yapılan bir spor türü.

BİSİKLET NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin bisiklet mi, pisiklet mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı bisiklet şeklinde olmalıdır.

pisiklet (Yanlış kullanım)

bisiklet (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Karne hediyesi güzel bir bisiklet oldu.”