Bisiklet nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre bisiklet mi, pisiklet mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘bisiklet'tir.
BİSİKLET NE DEMEK:
1- Tekerlekleri pedal aracılığıyla ayakla döndürülen binek aracı, çiftteker, derrace, velespit.
2- Bu araçla yapılan bir spor türü.
BİSİKLET NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin bisiklet mi, pisiklet mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı bisiklet şeklinde olmalıdır.
pisiklet (Yanlış kullanım)
bisiklet (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Karne hediyesi güzel bir bisiklet oldu.”