Bisküvi nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre bisküvi mi, püsküüt mü, pisküüt mü, büsküüt mü, pisküvi mi, püsküvüt mü?

Bisküvi nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre bisküvi mi, püsküüt mü, pisküüt mü, büsküüt mü, pisküvi mi, püsküvüt mü?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'bisküvi'dir. Bisküvi mi, püsküüt mü, pisküüt mü, büsküüt mü, pisküvi mi, püsküvüt mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘bisküvi’dir.

BİSKÜVİ NE DEMEK: Un, süt, şeker veya tuzla yapılan ince, gevrek kuru pasta türü.

BİSKÜVİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin bisküvi mi, püsküüt mü, pisküüt mü, büsküüt mü, pisküvi mi, püsküvüt mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı bisküvi şeklinde olmalıdır.

püsküüt (Yanlış kullanım)

pisküüt (Yanlış kullanım)

büsküüt (Yanlış kullanım)

pisküvi (Yanlış kullanım)

püsküvüt (Yanlış kullanım)

bisküvi (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“En çok kremalı bisküviyi tercih ederim.”