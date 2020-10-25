Bitmeyen senfoni 29 Ekim’deki açılış için hazırlanıyor

Yapımına 1992 yılında karar verilen ve 1997 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından temeli atılan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) binası, nihayet tamamlandı. Bu sürede 5 cumhurbaşkanı, 9 başbakan ve 19 Kültür ve Turizm bakanının yapımına şahitlik ettiği “Yumurta” biçimindeki CSO binası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak ve sanatçılar da ilk konserlerini verecek. Açılış gecesinde Romanyalı ünlü soprano Angela Gheorghiu ile Güher-Süher Pekinel kardeşler de sahne alacak.

4 GÜNLÜK PROGRAM

28 yıl önce yapımına karar verilen, 23 yıldır da inşaatı devam ettiği için “Bitmeyen Senfoni” olarak anılan bina; 2000 kişilik büyük konser salonu, 500 kişilik küçük konser salonu, 10 bin kişilik açık hava konser alanı, CSO Müzesi, restoran ve kafeteryalar ile çalışma ofisleri, ticari alanlar ve 800 araçlık otoparktan oluşuyor. 154 bin metrekarelik arazi üzerindeki bina, 5 blok biçiminde inşa edildi. Bahçe düzeni çalışmaları devam eden yeni CSO Konser Salonu, Türkiye'de senfoni orkestrası için tasarlanmış ilk bina da olacak. Salonun açılışı 4 gün sürecek etkinliklerle kutlanacak.

600 KİŞİ ÇALIŞACAK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı yapılacak yeni ve modern CSO binasına, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Ankara Devlet Çoksesli Müzik Korosu, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Halk Dansları Topluluğu taşınacak. Binada idari kadro ve sanatçılar olmak üzere 600 kişi görev yapacak. Binanın tamamlanması ise akustiğinde yaşanan sorunlar, inşaatın gecikmesi, müteahhit firmaların değişmesi, ödenek yetersizliği gibi nedenlerle

Ankara'daki mevcut Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu ise 800 kişi kapasiteli bulunuyor. 1958 yılında sergi salonu olarak inşa edilen bina, 1961'de CSO'ya tahsis edilerek, konser salonuna dönüştürülmüştü. Bu bina yıllar içinde yetersiz kaldı ve sık sık da tadilat için etkinliklere kapandı.

FİKİR BABASI ÖZAL OLDU TEMELİNİ DEMİREL ATTI

CSO Konser Salonu yapılması 1992'de dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından gündeme getirilmiş, binanın temeli ise 1997'de dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından atılabilmişti. 46 proje arasından Semra ve Özcan Uygur çiftinin hazırladığı proje birinci seçilmişti. Bu süre içinde cumhurbaşkanı olarak Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan görev yaptı. Demirel, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım da başbakan oldu. Fikri Sağlar'dan İsmail Cem'e, Köksal Toptan'dan Ertuğrul Günay ve Ömer Çelik'e kadar 19 bakan görev yaptı. Binanın açılışı ise Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a kısmet olacak.