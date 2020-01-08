Biz Böyleyiz filminin galasına ünlü akını

Biz Böyleyiz filmi oyuncuları dün akşam düzenlenen gala ile seyirci karşısına çıktı. Gala törenine şık kıyafetleriyle dikkat çeken isimler Özge Özpirinçci ve Berrak Tüzünataç olurken, Şebnem Bozoklu ise derin göğüs dekoltesi ile damga vurdu.

Bu cuma gösterime girecek olan Biz Böyleyiz adlı sinema filminin galası dün akşam Maslak Uniq’te gerçekleşti. Pek çok ünlü ismin katıldığı gecede Hülya Avşar film hakkında ‘Konusu yok” dedi.

Avşar, yapımcı Şükrü Avşar'a destek için geldiğini belirtti. Gazetecilerin “Sizi bir filmde görebilir miyiz?” sorusuna ise “Teklif gelmiyor. Ayrıca film konusunda bir hikaye sorunu var. Ülkemizde genelde komedi filmler yapılıyor bana göre bir senaryo yok” dedi.

“Herşey yolunda, evlilik durumu olursa seve seve paylaşırız”

Oyuncu Güpse Özay ile uzun süredir birlikte olan Barış Arduç bir süredir projelerde yer almadığını bu aralar dinlendiğini belirtti. Gazetecilerin “Yeni yılda evlilik olur mu?” sorusunu “Her şey şu anda yolunda gidiyor. Eğer evlilik durumu olursa sizinle seve seve paylaşırız” diye yanıtladı.

“Şuanda evlilik düşünmüyoruz”

Oyuncu Aras Bulut İynemli de galaya sevgilisi Bilge Önal ile geldi. Yeni yıla Paris'te yakın arkadaşları ile birlikte girdiklerini söyleyen Aras Bulut İynemli “Umarım yeni yılda her şey istediğimiz gibi olur” dedi. Evlilik sorularını ise “Bu bir karar ve şu an böyle bir kararımız yok. Şimdilik evlilik düşünmüyoruz” diyerek konuyu kapattı.

“Serenay Combat oldu”

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya galaya yalnız katıldı. Sarıkaya sosyal medyada çıkan “Taklit” haberleri ile ilgili “Ben sevdiğim şeyleri yapıyor ve bunları yaparkende taktir toplamak hoşuma gidiyor. Bu haberler değişik bir haber anlayışı olan twitter hesabından çıkmış doğru olduğunu düşünmüyorum” dedi. Eleştirileri dikkate almadığını sözlerine ekleyen Serenay Sarıkaya “Her eleştiriyi dikkate alırsam sağlıklı bir yaşam sürdürebilmem mümkün değil” diyerek film izlemek için salona giriş yaptı.