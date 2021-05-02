Karolin Fişekçi, kendisini ressam, yazar ve yoga terapi eğitmeni olarak tanıtıyor. Kamuoyunun gündemine Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk ile yaşadığı ilişki ile girdiyse de açıklamaları, cinsellik ve erotizm imgelerini sıkça kullandığı tablolarıyla çok konuşuldu. “Annem babam Sivaslı. Ben Anadoluluyum” diyen Fişekçi, SÖZCÜ HaftaSonu'nun sorularını yanıtladı…

■ Kendinizi “Tatlısu Ermenisi” olarak tanıtıyorsunuz.

Ben kökenimle, Ermenice ile ya da cemaatle ilgilenmedim. Ermeni kimliğimden ötürü bire bir sorun yaşamadım. Yaşayanlar olmuştur. Hiç mi zorluk yaşamıyoruz? Geçen yıl Ermenistan-Azerbaycan savaşında yanımda biri Ermenilere küfür etti. “Ne oluyor” dedim. Buradaki Ermeniler “Aman bir şey olmasın, Fransa bir şey demesin, ABD karıştırmasın” diyor. Burada sıkıntı çekmeyelim korkusu hep içimizde var.

■ ABD Başkanı Joe Biden'ın “soykırım” çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu konu siyasetçi polemiklerine malzeme yapılarak ucuzlatılmamalı. Bu yaşanan acıları sömürmemek gerektiğini düşünüyorum. Bu konu senelerdir siyasette bir koz unsuru idi. Anadolu Ermenisi bir aileden gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ABD ya da Fransa gibi ülkelerin açıklamaları beni bağlamıyor. Biz burada iyiyiz, aramıza girmeye çalışmasınlar.

Orhan Pamuk sıradan biri olsaydı etkilenmezdim

■ Resimlerinizden para kazanıyor musunuz?

Hep resimden para kazandım. Resim satıyorum. Siparişle resim de yapıyorum. Rönesans da resim sipariş üzerine kuruluydu. Kilise siparişleri. Büyük hedeflerin, hırsların olmayınca resimden kazandığınız para size yetiyor.

■ Romantik ilişkilerinizde fiziksel görünümden ziyade zekaya mı önem verirsiniz? Bu nedenle mi Orhan Pamuk'la birlikte oldunuz?

Zeka benim için önemlidir. Doğru. 10 sene önceydi. Şu anki aklım tabii ki daha farklı. İnsan zeka ve başarıdan etkiliyor. Başarısız, sıradan biri olsa etkilenmezdim, doğal bir şey.

SERGİLERİM KESİLDİ

■ Bu ilişkiden kim zarar gördü?

Benim de sanat içindeki durumum etkilendi. Sergilerim kesildi, durdu. Benim kariyerimi olumsuz etkiledi.

■ ‘İktidar Dikeni' başlıklı kişisel serginizle, cinsel iktidarı sorgulamak istediğinizi söylüyorsunuz.

İdeal ilişkide iktidar onda ya da bunda diye bir ayrım olamaz. İktidar savaşında biz olmayı öğrenmeliyiz. Sergimde soyut ve sembolist bir dille bunu anlatmaya çalıştım.

Kim Kardashian'da kızgınlık ve hınç var

Eğitimini devlet okullarında tamamladığını söyleyen Karolin Fişekçi, kendisini “Ben Anadoluluyum” diye tanımlıyor. Fişekçi şunları kaydetti:

“Diaspora psikolojisi diye bir şey var. Kim Kardashian'da falan, Anadolu'nun sıcaklığından mahrum kaldıkları için üzerlerinde kızgınlık var, hınç var. Vatanlarından uzak kalmışlar.