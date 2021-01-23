‘Bizim Bakkal’ sergisiyle zamanda yolculuk

Günümüzde pek çoğumuzun çocukluk ve ilk gençlik anılarında kalan önleri cam vitrinli teneke kutularda bisküvi ve gofretler, kamış şekerler, misket, gazoz, çiklet ve sabun tozu 70, 80 ve 90’lı yıllara ait daha birçok ürün Küçükçekmece Belediyesi tarafından bir araya getirildi.

Çocukluğunun ve gençliğinin bakkal dükkânlarını özleyenler için, 51 yıl önce bakkallarda satılan ürünlerin buluşturulduğu sergiye Küçükçekmece’de bulunan Cennet Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliği yaptı.

Bakkalların tarihçesi üzerine hazırlanan sergi ziyaretçilerini tarihte bir yolculuğa çıkarıyor.

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, serginin Türkiye’nin sosyolojik yapısını da ortaya koyduğunu söyledi:

“Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'ni Osmanlıdan günümüze bakkaliye ürünlerini sergilediğimiz bir yere çevirdik. Hazırladığımız bu sergi aynı zamanda Türkiye’nin sosyolojik yapısını da ortaya koyuyor.”

“Bir zamanlar bakkallar gecekondu semtlerinin olmazsa olmazıydı. Kentleşmeyle birlikte insanların alışveriş yaptıkları yerler de değişti. Zamanla alışveriş yaptığımız yerler bakkallardan süpermarketlere evrildi. Bu sergi bir bakkaliye hikayesidir. Bizler de bu hikâyeyi dönemin gerçek objeleriyle ziyaretçilerimize sunuyoruz.”

SERGİ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Serginin büyük bir bölümü Aziz Alçiçek’in koleksiyonuna ait. Eski günlere duydukları özlemi gidermek isteyen ziyaretçiler 5 Mart’a kadar CKSM’de sergiyi ziyaret edebilirler. (DHA)