“Bizim Ev” dizisinin yıldızı Ashley Olsen anne oldu

"Bizim Ev" dizisindeki evin küçük kızı rolüyle tanınan Ashley Olsen, altı yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle Aralık 2022'de evlenmişti. Genç yıldızdan mutlu bir haber daha geldi.

Sozcu.com.tr

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ABD'li moda tasarımcısı ve eski oyuncu Ashley Olsen (37), sanatçı Louis Eisner'la (34) beş yıllık birlikteliğin ardından gizli bir törenle evlenmişti. TMZ’nin bildirdiğine göre, yeni evli Olsen birkaç ay önce oğlu Otto’yu New York’ta dünyaya getirdi.

Çift, 2017’nin sonlarından beri birlikte ve 2019 yılında nişanlandıkları söyleniyor. İlişkileri konusunda son derece kapalı davranan Ashley ve Louis, nadiren birlikte fotoğraflanıyorlar.

İkili, yıllardır süren birlikteliklerinin ardından Eylül 2021’de ilk kez kırmızı halıda görüldü. Ashley’nin, geçtiğimiz bahar aylarında yüzük parmağında altın bir alyans takarken görülmesi de evlilik söylentilerini ateşlemişti.



Yeni doğan bebeğin ismi dışında farklı bir şey öğrenilmezken basına çok fazla malzeme vermeyen çiftin Los Angeles'ta ortak lise arkadaşları aracılığıyla tanıştıkları ve birlikte olmaya başlamadan önce yaklaşık beş yıldır arkadaş oldukları da haklarında bilinenler arasında.

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