‘Bizim için Şampiyon’ filmi davalık oldu

Yazar Sara Gül Özpak ve eski milletvekili eşi Kadir Özpak, uzun yıllar atlara ve at yarışlarına yoğun ilgi duymuştu. Ünlü yazarın atlara olan sevgisi zamanla giderek arttı ve Özpak çifti at yarışları dünyasını yakinen takip etmeye başladı

Çift, gittiği bir yarışta uzun süredir severek takip ettiği jokeyliğini Selim Kaya’nın üstlendiği ‘Kafkaslı’ isimli atı, yarış sırasında geçirdiği rahatsız nedeniyle hayatını kaybetti. Atın ölümü üzerine Selim Kaya’nın da yaşadığı derin üzüntüden çok etkilenen ünlü yazar, ‘Kafkaslı’ ile Selim Kaya’nın dillere destan olan ilişkisini kitaplaştırmaya karar verdi.

KİTAPTAN ESİNLENDİ İDDİASI

Bunun için kolları sıvayan Gül Özpak, şampiyon bir at ile jokeyi arasındaki dostluk ve sevgiyi anlatan ilk ve tek edebiyat eseri olan ‘Kahpe Veda’ isimli bir kitap yazdı. Türkiye’de kitap 2015 yılında yayına çıktı.

Kitap yayınlandıktan 3 sene sonra 2018 yılında ‘Bizim için Şampiyon’ adlı bir film gösterime girdi. Filmde, at yarışları dünyasında yine çok ünlü bir at olan ‘Bold Pilot’ ile bu atın ünlü olma sürecinde birden çok kez jokeyliğini yapan Halis Karataş arasındaki ilişki ve ayrıca Halis Karataş’ın ‘Bold Pilot’ adlı atın sahibi olan ailenin kızı ile daha sonra evlilikle sonuçlanacak ilişkisi de anlatılıyordu. Fakat iddiaya göre bu filmde anlatılmak istenen at ve jokey ilişkisi, Özpak’ın yazdığı kitaptan esinlenmişti. Çünkü filmde anlatılan atın, unutulmaya yüz tutmuş bir hikayesi vardı.

UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ

Bu gerekçelerle yazar, İstanbul Fikri Sİnai Haklar Hukuk Mahkamesi’ne başvurarak filmin yapım şirketine tazminat davası açtı. Avukatı Ayşe Özlem Bulgu tarafından açılan dava dilekçesinde, ‘Bold Pilot’ isimli atın sadece 3 sene pistlerde boy gösterdiğini, son yarıştığı yıl olan 1998 yılından tam 20 yıl geçtiğini ve artık bu at ile jokeyin çok yaşlı at severler tarafından tanınmasının mümkün olmadığını yani atın unutulmaya yüz tuttuğunu ileri sürüldü.

AT VE JOKEY DOSTLUĞU

Kitap ile film arasında hiçbir fark olmadığının belirtildiği dava dilekçesinde, filmdeki jokeyin özel hayatıyla ilgili bölüm dışarıda bırakıldığında filmin ana fikri ve öyküsü, kitabın ana fikri ve öyküsü ile aynı olduğu ileri sürüldü.

SAKATLIK DETAYI

Aynı zamanda ünlü yazar dilekçesinde, filmde at ‘Bold Pilot’ın ayağında da sorunların olduğu, gerçek hayatta ise ‘Bold Pilot’ın ayağında yarış hayatına başlamadan önce hiçbir sorun olmadığını, ‘Bold Pilot’ın ayağındaki tek sorun ise yarış hayatının son yılında tendon yırtılması şeklinde oluştuğunu, kitapta yer alan “Ayağında sorunlar olan bir atın daha sonra şampiyon olması”, yapım şirketi tarafından aynen kullanıldığı iddiasında bulundu.

TAZMİNAT TALEP ETTİ

Yapım şirketine dava açan Sara Gül Özpak, 65 bin lira manevi tazminat talebinde bulunurken maddi kaybının hesaplanmasını da istedi.

“KAFKASLI'YA AŞIK OLDUM”

Rahmetli eşi CHP Uşak Milletvekili Kadir Özpak ile kendisinin atlara ve yarışlara çok meraklı olduğunu belirten Sara Gül Özpak yaptığı açıklamada, “Ben atlara o kadar merak sardım ki ‘Kafkaslı’ adında bir Arap atına aşık oldum. Jokey Selim Kaya ile hikayesinden çok etkilendim. 2013 yılında ‘Kafkaslı’ öldükten sonra jokey Selim perişan olunca ikisinin hayatını kitap haline getirdim” dedi.