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Bizimkiler dizisinin Cemil’i Uğurtan Sayıner’den mesaj var!
Bizimkiler dizisinin Cemil’i Uğurtan Sayıner’den mesaj var!
İzmir'de hastanede tedavi altın alınan Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek "Cemiller ölmez" mesajı verdi.
Kültür Sanat 9 Ağustos 2020 - 23:12

1989-2002 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Bizimkiler dizisinin Cemil’i Uğurtan Sayıner, yaşamını sürdürdüğü İzmir’de yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı geçen perşembe hastaneye yatırılmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla ambulansla evinden alınarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’ne getirilen Sayıner, burada tedavi altına alındı.

76 yaşındaki usta oyuncunun ileri yaşla beraber yeme bozukluğu ve sıvı elektronik dengesizliği sebebiyle kilo kaybı yaşadığı ve bilincinin açık olduğu bildirildi. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatlarıyla İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Uğurtan Sayıner'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

“CEMİLLER ÖLMEZ”

Sayıner, sanatçı dostlarının sosyal medya hesabından bir mesaj da yayınladı.

Sayıner mesajında şu ifadeleri kullandı:

* Sayın basın mensubu arkadaşlarım ve çok kıymetli hayranlarım; son günlerde sosyal medya, TV ve basında çıkan sağlık durumumla ilgili olumsuz haberlerin hepsi gerçek dışıdır.

* Genel bir sağlık düzenlemesi için hastanede yatmaktayım. Sanılanın aksine sağlık durumum iyiye gitmekte.

* Bu süreçte bana desteği olan Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer ve eşi, hastanemizin kıymetli başhekimi, değerli dostlarım ve iyi dileklerini esirgemeyen siz çok kıymetli hayranlarıma sonsuz teşekkür ederim.

* ‘Cemiller ölmez' diyor ve sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. İHA

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