Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşarken Eşrefpaşa Hastanesi’ne kaldırılan Bizimkiler dizisinin Cemil’i Uğurtan Sayıner taburcu oldu. Sayıner 26 günlük tedavinin ardından taburcu edilirken “Bundan sonra her şey güzel, sıhhatli olsun. Dostluklardan vazgeçmeyelim. Güzel yaşayalım” dedi.

İzmir'de yaşayan 76 yaşındaki Uğurtan Sayıner'in rahatsızlanması üzerine dostlarının sosyal medyada yaptığı çağrı yanıt bulmuş, usta sanatçı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla ambulansla evinden alınarak Eşrefpaşa Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Serdar Pedükcoşkun, Sayıner'in genel durumunun daha iyi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

* Uğurtan Bey geldiğinde genel metobolizma bozukluğu ve düşkünlük hali vardı.

* Nörolojik sorunlar ve buna bağlı beslenme bozuklukları birlikte seyrediyordu.

* Multidisipliner bir yaklaşımla tedavi başlattık.

* Nöroloji, dahiliye, kardiyoloji kliniklerimizin, yoğun bakım uzmanlarımızın emeği var.

“CEMİLLER ÖLMEZ”

Sanatçı dostlarının sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Uğurtan Sayıner, “Cemiller ölmez’ diyor ve sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız” ifadelerini kullanmıştı.