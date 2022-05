Black Mirror üç yıl sonra Netflix’e geri dönüyor

2011 yılında İngiliz kanalı Channel 4'da yayınlanan Black Mirror, 2015 yılında Netflix tarafından satın alındıktan sonra platformun en dikkat çeken yapımlarından biri haline gelmişti. Pandeminin de etkisiyle üç yıllık bir ara veren dizi şimdi altıncı sezonuyla yeniden platforma gelmeye hazırlanıyor.

Gerçek hayattaki distopik korkulardan ilham alan Black Mirror’ın yeni bir bölümü yayınlanmayalı üç yıl geçti. Ancak dizinin altıncı sezonu için çalışmalar başladı. Variety’nin haberine göre; yeni sezonu, yalnızca üç bölüm içeren 5. sezonun ötesine geçecek ve kapsam olarak daha da sinematik olacak, dizinin her bölümü ayrı bir film olarak ele alınacak.

Netflix tarafından dizinin çıkış tarihi de dahil yeni sezonla ilgili henüz hiçbir açıklama yapılmadı.

2018’de izleyicilerin hikayenin sonucunu şekillendirmesine olanak tanıyan “Bandersnatch” adlı etkileşimli bölümü çıkardıktan sonra, yayıncı ertesi yıl 5. sezon için üç yeni bölüm yayınladı.

ODAĞINI KAYBETTİ

O zamandan beri dizinin yaratıcısı Charlie Brooker, komediye ilgisinin arttığını belirtince “Black Mirror” için hâlâ istekli olup olmadığıyla ilgili şüphe uyandırıyordu. Radio Times’a verdiği demeçte de “Şu anda, toplumların dağıldığına dair hikayeler için ne kimsenin hevesi yok, bu yüzden bunlardan biri üzerinde çalışmıyorum. Komedi becerilerimi yeniden gözden geçirmeye biraz hevesliyim, bu yüzden kendimi güldürmeyi amaçlayan senaryolar yazıyorum” demişti.

Dizinin gecikmesiyle ilgili sadece Brooker’ın odağını kaybetmesi de olmayabilir. Ocak 2020’de Brooker ve yapımcı Annabel Jones, Endemol Shine Group altındaki dizinin haklarına sahip olan yapım şirkei House of Tomorrow’dan ayrılarak kendi girişimleri Broke & Bones’u kurdular. Brooker ve Jones ayrıca etkileşimli animasyon filmi “Cat Burglar”a ek olarak Netflix için “Death to 2020” ve “Death to 2021” gibi yapımlar için hazırlık yaptılar.

