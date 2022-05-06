Black Panther oyuncusundan Chadwick Boseman açıklaması: “Garip ve üzücüydü”

Black Panther filminde rol alan Martin Freeman, ikinci film çekiminde Chadwick Boseman'ın olmayışını garip ve üzücü olarak yorumladı. Boseman, 2020 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Sozcu.com.tr

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2018 yılında vizyona giren ve Marvel Sinema evreni takipçilerinin beğenisini toplayan Black Panther’in devam filmi için bir süredir hazırlıklar devam ediyor.

İlk filmde rol alan ünlü oyuncu Martin Freeman, ikinci filmde de rol alırken Chadwick Boseman’sız filmi çekmenin üzücü olduğunu anlatıyor.

Chadwick Boseman’ın Black Panther’de T’Challa olarak gösterdiği performans tüm dünyada beğeniyle karşılanmıştı. Ryan Coogler’ın Marvel Sinematik Evreni’ne bıraktığı iz, âdeta küresel bir fenomen haline geldi. Akademi Ödülleri’nde en iyi film dalında aday gösterilen ilk süper kahraman filmi oldu ve Chadwick Boseman’ı bir ikona dönüştürdü.

Ancak Boseman kolon kanseri ile sürdürdüğü sessiz savaşın ardından 2020’de 43 yaşında trajik bir şekilde vefat etti. Marvel, Black Panther’i devam ettirmek istese de Boseman’ın anısına saygısızlıkla yapmamak için Coogler ile özenli bir çalışma yürütmek için çabaladı.

İkinci filmde de rol alan Martin Freeman, Boseman’ın yokluğunun hissedildiğini, yönetmen Ryan Coogler’ın zorlayıcı olsa da bir devam filmi yaratmayı başardığı için övdü. Freeman, canlandırdığı karakter Everett Ross hakkında da yorum yaptı. Freeman ayrıca, Boseman’sız “Black Panther: Wakanda Forever” deneyiminin garip ve üzücü olduğunu da söyledi:

“Sette filmi yapmak için çok sayıda insan vardı, ama hiç şüphe yok ki, özünde bir boşluk var ve bu, hissediliyor. Ryan Coogler’a ve bu işi düzgün bir şekilde yapmak için terleyen ve kan kaybeden herkese saygılarımla, eğlenceliydi. Ve Everett Ross oynamayı seviyorum.”

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