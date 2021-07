Black Panther’e katılan oyuncu, serinin hayranlarından tepki gördü

Orijinal adı Black Panther: Wakanda Forever olacak film, Marvel Studios’un heyecanla beklenen filmleri arasında. Bir önceki filmin yıldızı Chadwick Boseman’ın kolon kanserinden geçtiğimiz ağustos ayında henüz 43 yaşındayken hayatını kaybetmesi üzerine hayranların gözleri yeni filmle ilgili haberlerde.

Yönetmen Ryan Coogler, Marvel’in çıkış tarihi olarak 8 Temmuz 2022’yi belirlediği devam filminin yapımına şimdiden başladı. Son olarak Variety’de yer alan habere göre HBO’nun hit dizisi I May Destroy You’nun başrol oyuncusu Michaela Coel, filimin kadrosuna katıldı, ancak Coel’in henüz hangi rolle karşımıza çıkacağı ile ilgili bilgi verilmedi.

LETITIA WRIGHT HAYRANLARINDAN TEPKİ

Haber, Coel’in popüler karakter Shuri olarak Letitia Wright’ın yerine geçip geçmediği konusunda spekülasyonlara yol açtı. Bazıları, Wright’ın sosyal medya hesaplarını tamamen silmeden önce COVID-19 aşısıyla ilgili tartışmalı tweetlerinin, Marvel’dan ayrılmasına yol açmış olabileceğini düşünüyor.

Ayrıca Wright, Black Panther 2’nin iptal edilmesini ve Shuri karakterinin yeniden düzenlenmesini isteyen tweet’leri beğenip Coel’in aslında Wright’ın yerini aldığı ile ilgili iddiaları daha da alevlendirdi.

Marvel, Cole’un rolünü veya Wright’ın varlığını veya yokluğunu henüz doğrulamamış olsa da, hayranlar şimdiden Coel’in Wright’ın yerine geçebileceğini düşünmeye başladılar.

Marvel Studios başkanı ve Black Panther yapımcısı Kevin Feige, Aralık 2020’de yaptığı açıklamada, Boseman’ın sevilen karakterini yeniden canlandırmayacaklarını açıkladı.”

Coel, I May Destroy You’daki performansından önce Star Wars: The Last Jedi ve Black Mirror’da rol aldı.

