Blake Lively, Netflix yapımı filmin hem başrolü hem yapımcısı olacak

Blake Lively, Netflix yapımı filmin hem başrolü hem yapımcısı olacak

Gossip Girl ile dünyaca ünlü bir oyuncu haline gelen Blake Lively, yeni Netflix filmi için anlaşma imzaladı. Açıklananlara göre ünlü yıldız, "Dark Days at the Magna Carta" adındaki filmin hem yıldızı olacak, hem de yapımcılığını üstlenecek.

En son The Rythm Section filmiyle izleyici karşısına çıkan Blake Lively, yeni bir film projesi için hazırlıklara başladı.

Netflix üzerinden izleyicilerle buluşacak olan Dark Days at the Magna Carta’nın başrol oyuncusu Blake Lively olacak. Ünlü oyuncu ayrıca filmin yapımcılığını da üstlenecek. Stranger Things’in yapımcısı Shawn Levy’nin de Lively’ye eşlik edeceği konuşuluyor.

Dark Days at the Magna Carta, karakter odaklı bir film olacak. Post-apokaliptik bir teması olacağı söylenen filmde Lively, dünyanın kaosa sürüklendiği bir anda ailesini kurtarmaya çalışan bir karakteri canlandıracak.