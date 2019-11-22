Blues dokunuşlu roman melodisi: Kuştepe Blues

Saksafon ustası Serhan Erkol, albümün habercisi “Kuştepe Blues”u Lin Records etiketi ile yayımladı. Parça Hayyam Stüdyoları'nda Sinan Sakızlı tarafından canlı kaydedildi. Beste ve düzenlemesinin Erkol'a ait olduğu ‘Kuştepe Blues'da saksafon, vokal ve elektronik öğelerde de Erkol imzası var. Erkol'a parçada trompette Doğukan Yazıcı, tuşlu çalgılar, hammond org ve klavyede Adem Gülşen ve Kaan Bıyıkoğlu, basgitarda Orhan Deniz, davulda Ediz Hafızoğlu'ndan oluşan kadro eşlik ediyor. Single kapak çizimi Kemal Baran'a tasarımı ise Yiğit Gürevin'e ait.

ROMAN DÜĞÜNLERİNDEN GELEN İLHAM

Parçayı 2002 yılında yazdığını söyleyen Erkol, parçanın hikayesini şöyle anlattı:

“Şimdiye kadar birçok konserde çalınmasına rağmen Kuştepe Blues'u ilk kez bu albümde kaydettik. Bilgi Üniversitesi'nde lisans okuduğumuz kampüs, romanların yoğunlukta olduğu Kuştepe Mahallesi'ndeydi. Bir yandan üniversite öğrencileri ve hocaların entelektüel yapısı, bir yanda da mahallede yaşayan halkın yapısı kültürü birbirine zıt iki kutup oluşturuyordu. Üniversitede mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikler, bu kaynaşmayı pekiştirdi. Ben de bu süreçte aldığımız caz müziği eğitiminin temelini oluşturan blues formunun mahalledeki sokak düğünlerinde duyduğumuz roman müziğine ne kadar benzediğini keşfettim ve blues formunda bir roman melodisinden oluşan Kuştepe Blues'u yazdım.”