Çıplak dizisini yayından kaldıran BluTV’den açıklama

BluTV’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sevgili BluTV izleyicileri, dünden beri gündemde olan ‘Çıplak’ isimli dizimizle ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz. 18 yaş altı çocuk kilidi uygulamamızı aktive etmeyi planladığımız bir dönemde olduğumuz için ‘Çıplak’ dizisini kısa bir süreliğine erişime kapatmış bulunuyoruz. Teknik prosedürler tamamlandıktan sonra içeriğimiz yeniden izleyicilerimizle buluşacaktır” denildi.

ÇIPLAK’IN KONUSU

Senaryosunu Merve Göntem ve Can Evrenol’un birlikte kaleme aldığı, görüntü yönetmenliğini Orkun Göntem’in, yönetmenliğini Can Evrenol’un yaptığı ‘Çıplak’, yurt dışında yaşamak için para biriktirmek isteyen ve bu amaçla eskortluk yapan ‘Eylül’ adındaki genç bir kadının hayatına odaklanıyor. Bir doğum günü partisine katılan ‘Eylül’, partinin sahibine aşık olur ve planları değişir. ‘Çıplak’, geçen haziran ayında prömiyerini yapmış ve ikinci sezon onayı almayı başarmıştı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Cüneyt Özdemir bir videosunda BluTV’de yayımlanan Çıplak dizisinden bahsetmişti.

Özdemir, Twitter hesabında “Aman RTÜK Başkanı Bekir Şahin bey ve sansür kılıcı görmesin” ifadelerini kullanmıştı.

Bu paylaşımın ardından Çıplak dizisi Blu TV’den kaldırılmıştı.