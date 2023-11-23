BM elçisi Tunuslu oyuncu Hind Sabri’den Gazze istifası

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı İyi Niyet Elçisi Hind Sabri, "Açlık ve kuşatma Gazze'deki 2 milyondan fazla sivile karşı silah olarak kullanıldı" diyerek istifasını açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tunuslu oyuncu Hind Sabri, X hesabından İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Sabri, “Dünya çapında 13 yıldır sürdürdüğüm insani yardım çalışmalarının ardından, Dünya Gıda Programı’ndaki görevimden istifa ettim. BM’deki İyi Niyetle Elçiliği’nden ayrıldığımı derin bir üzüntüyle duyuruyorum” ifadelerini kullandı.

“ÖLÜMÜN KUŞATTIĞI SİVİLLERE KİMSE MERHAMET ETMİYOR”

İstifasıyla, Dünya Gıda Programı’ndaki yetkililere sesini güçlü bir şekilde duyurmayı hedeflediğini vurgulayan Sabri, şunları kaydetti:

“Arkadaşlarımızla beraber, geçmişte başarılı bir şekilde çalıştığımız gibi Gazzeli çocuklar için de acil yardım çağrısı yapılmasını istedik. Gazze Şeridi’ndeki insani ateşkes sağlanması ve açlığın bir savaş silahı olarak kullanılmasını önlemek için Dünya Gıda Programı’nın gücünden faydalanmasını talep ediyoruz.”

“Geçen haftalarda Dünya Gıda Programı’ndaki fedakar meslektaşlarımla çocuklara karşı her zaman yaptığımız yardımı Gazzeli çocuklara karşı görevlerimizi çaresizce tam olarak yerine getiremediğimizi paylaşmıştım. Ancak son 46 günde açlık ve kuşatma Gazze’deki 2 milyondan fazla sivile karşı silah olarak kullanıldı. Gazze'deki anne ve babalar, yaşlılar ezici savaş makinesine karşı hiçbir şey yapamıyor. Ölümün kuşattığı sivillere kimse merhamet etmiyor.” (AA)

İlginizi Çekebilir İsrail'i kınadığı için kovulan ünlü oyuncudan açıklama geldi

İlginizi Çekebilir İsrail, Şifa Hastanesi müdürünü gözaltına aldı