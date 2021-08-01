Bob Dylan, hit şarkıları için açılan davayı kazandı

Bob Dylan, bir süredir zamanında beraber şarkı yazdığı Jacques Levy'nin mirasçıları tarafından açılan telif hakkı davasıyla uğraşıyor. Levyn'nin mirasçıları, ikilinin beraber yazdıkları şarkıların yüzde 35'inden fazlasına sahip olduklarını iddia etmişlerdi.

SOZCU.COM.TR

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1976 albümü Desire’ın ortaklarından Jacques Levy’nin yayıncılık şirketi ve eşi, 10 şarkının satışından en az 7,25 milyon dolar istedi. Dylan, Levy’nin anlaşmaya göre çalıştığını ve yalnızca belirli bir telif hakkı yüzdesine sahip olduğunu söyledi.

New York’ta yüksek mahkeme yargıcı olan Barry Ostrager, Dylan’ın yanında yer aldı ve Levy ile torunlarının 1975’te imzalanan anlaşma uyarınca yalnızca tazminat alma hakkına sahip olduğunu söyledi ve Dylan lehine karar verdi.

Müzisyenin avukatı, davayı “haksız bir şekilde kâr elde etmek için üzücü bir girişim” olarak niteledi.

Levy, Dylan’ın 1976’daki Desire albümünden “Isis” ve “Hurricane” parçaları da dahil olmak üzere bazı şarkıları müzisyenle birlikte yazdı. 2004 yılında hayatını kaybeden Levy’nin mirasçıları bu parçalar için yeniden 7.25 milyon dolar istedi. Dylan lehine kararın çıkmasıyla Dylan’ın avukatı, müzisyen ve ekibinin karardan memnun olduğunu söyledi.

Geçen ay Dylan, müzik yayın haklarını 300 milyon dolar değerinde bir anlaşmayla Universal Music Publishing’e satmıştı.

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