Bob Dylan ile Sony’den dev anlaşma

Bob Dylan, şarkılarının yayın haklarını 200 milyon dolara varan bir değere sahip olduğuna inanılan bir anlaşmayla Sony Music Group'a sattı.

Sozcu.com.tr

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Satışla birlikte şirket, popüler müzikte en önemli isimlerden biri olarak kabul edilen bir koleksiyonun tamamını satın aldı. Dylan’ın 60 yıldır beraber çalıştığı Sony, şarkıcıyı rakipsiz bir dehaya sahip sanatçı olarak niteledi.

Anlaşmanın maddi şartları henüz açıklanmadı, ancak Billboard, bu rakamı 200 milyon dolar olarak tahmin ediyor. 80 yaşındaki Dylan, ana kayıtlardan farklı olan şarkı sözleri ve bestelerinin haklarını Aralık 2020’de Universal Music Group’a satmış ve bu anlaşmanın en az 300 milyon dolar değerinde olduğu söylenmişti.

Sony ile imzalanan anlaşma, Dylan’ın kendi adını taşıyan ilk albümünden 2020’deki Rough and Rowdy Ways’e kadar 39 stüdyo albümünü kapsıyor. Dylan, işinin Sony’de kalmasından memnun olduğunu söyledi: “Tüm kayıtlarımın ait oldukları yerde kalmasına sevindim.”

MÜZİK DÜNYASINDA DEV ANLAŞMALAR DEVAM EDİYOR

Sony Music Group Başkanı Rob Stringer şunları söyledi: “Bob, müziğin en büyük ikonlarından biri ve rakipsiz bir dehaya sahip bir sanatçı. Onun ve kayıtlarının popüler kültür üzerinde sahip olmaya devam ettiği temel etki eşsizdir ve onun artık Sony Music ailesinin daimi bir üyesi olacağı için çok heyecanlıyız.”

Bu yıl müzik dünyasının ünlü isimleri yaptıkları anlaşmalarla sık sık gündeme gelemeye devam ediyor. Bruce Springsteen, yayıncılık ve kayıtlı müzik kataloglarını geçen yılın sonlarında 500 milyon dolara Sony’ye satmıştı. David Bowie’nin koleksiyonu 250 milyon dolara Warner Chappell Music’e ve Paul Simon’ın koleksiyonu yine yüz milyonlarca dolara Sony’ye gitmişti.

20. yüzyıl müziğinin bir devi olan ve edebiyatta Nobel ödülü dahil olmak üzere pek çok kez başarı ve onur ödülleri kazanan Dylan’ın şarkılarının hakları özellikle değerli. Şarkıları Jimi Hendrix, Stevie Wonder ve Adele gibi yıldızlar tarafından defalarca yorumlanmıştı.

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