Bob Dylan’a 12 yaşında bir kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle dava açıldı

Nobel ödüllü efsanevi şarkıcı Bob Dylan, 1965 yılında yeni popülerleşmeye başladığı dönemde 12 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmekle suçlanıyor. İddialara göre, Dylan, ismi J.C olarak açıklanan kişiye uyuşturucu verip bayılttıktan sonra istismarda bulunmuş.

SOZCU.COM.TR

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Bir dönemin efsane isimlerinden Nobel Ödüllü Bob Dylan’ın başı cinsel taciz davasıyla dertte.

ABD’li şarkıcı Dylan’ın 1965 yılında kendisi 23 yaşındayken, 12 yaşında bir kıza uyuşturucu verip, tecavüz ettiği iddia edildi.

The Guardian’ın ulaştığı Manhattan Yüksek Mahkemesi belgelerine göre, Dylan’ın “cinsel istimara karşı çıkmaması için ismi J.C olarak açıklanan kişiye uyuşturucu ve alkol verdiği, ayrıca fiziksel şiddet tehdidinde bulunduğu” belirtildi.

SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

İddialara göre, Dylan, J.C’ye 6 hafta boyunca defalarca cinsel istismarda bulundu. Şimdi 68 yaşında olan JC’nin ifadelerine göre o dönem 23 veya 24 yaşında olan Dylan, “müzisyen statüsünü kullanarak onun güvenini kazanmaya ve cinsel istismarda bulunmak için hayatının kontrolünü eline almaya” çalıştı.

Dylan’ın sözcüsü PageSix’e yaptığı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, iddialara karşı savaşacaklarını açıkladı.

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