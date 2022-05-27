Bob Dylan’ın 60 yıl sonra kaydettiği şarkısı 21 milyon TL’ye satılabilir

Efsanevi müzisyen Bob Dylan, bir müzayede için "Blowin' in the Wind" isimli şarkısını tekrar söyledi. Parçanın yaklaşık 21 milyon TL'ye (1 milyon Sterlin) alıcı bulması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Ünlü şarkıcı tarafından 1962 yılında üretilip bir yıl sonra piyasaya çıkan ve döneminde sivil hak hareketlerini savunan silah karşıtı gençlerin marşı haline gelen “Blowin’ in the Wind” şarkısı, Bob Dylan ve T Bone Burnett ortaklığında geliştirilen yeni bir analog formatta kaydedildi.

Guardian’ın haberine göre, 81 yaşındaki ABD’li şarkıcı, parçayı çıktığı günden tam 60 yıl sonra ilk kez tekrar kaydetmiş oldu.

Dylan’ın yeni kaydının yalnızca bir kopyası yayınlanacak ve 7 Temmuz’da müzayede evi Christie’s tarafından İngiltere’de açık artırmaya çıkarılacak. Eserin 12 milyon ile 21 milyon TL (600 bin ile 1 milyon Sterlin) arasında bir fiyattan satılması bekleniyor.

Bob Dylan ayrıca yeni kitabı Modern Şarkı Felsefesi’ni de 1 Kasım’da yayımlamayı planlıyor. Kitap, Nina Simone, Hank Williams ve Elvis Costello gibi sanatçıların şarkıları üzerine 60’tan fazla makale içeriyor.

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