Bob Ross’un Resim Sevinci’nde çizdiği ilk tablo satışa çıktı

Ressam Bob Ross'un 1983 yılında ABD'nin önde gelen televizyon kanallarından PBS'de canlı yayınlanan 'Resim Sevinci' programının ilk bölümünde yaptığı tablo satışa sunuldu.

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CNN’in haberine göre, ‘Resim Sevinci’ programına katılan bir kişi tarafından açık artırmada satın alınan ‘Ormanda Yürüyüş’ adlı yağlı boya tablo, Bob Ross tarafından 1983 yılında canlı yayında yapılmıştı.

Minneapolis merkezli sanat galerisi Modern Artifact’e geçen tablo, 9,85 milyon dolara yeni sahibini arıyor.

Modern Artifact’in sahibi Ryan Nelson, son yıllarda ressamın tablolarına artan bir talep olduğunu belirterek, “Bob Ross tablolarına yönelik artan talebin arkasındaki itici gücün koleksiyonerler olduğu görülüyor. Nostalji, sosyal medya ve halkın sanatın ardındaki kişiliğe artan ilgisi, onun şu anki popülaritesine katkıda bulundu” ifadelerini kullandı.

Nelson, tabloyu satmak için aceleci olmadıklarına işaret ederek, “Bu gerçekten tekrarı mümkün olmayan, türünün tek örneği bir tablo. Böylesine heyecan verici bir sanat eserini mümkün olduğunca fazla insanın görmesini sağlamak için onu bir müze ya da gezici sergiyle paylaşmak isteriz” değerlendirmesinde bulundu.

‘Resim Sevinci’ adlı program, 1983-1994 arasında PBS’de yayınlanmıştı.