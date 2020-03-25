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Bob the Builder’ın sesi William Dufris’ten acı haber
Bob the Builder’ın sesi William Dufris’ten acı haber
Yaklaşık 20 yıl süren fenomen dizi Bob the Builder'ın kahramanı William Dufris, 62 yaşında hayatını kaybetti. 
Kültür Sanat 25 Mart 2020 - 21:21

Dailymail’in haberine göre; Bob the Builder dizisinde Bob ustayı seslendiren William Dufris kansere yenik düştü. Dufris tarafından kurulan Pocket Universe Productions, Twitter hesabından bu acı kaybı doğruladı ve “Kurucu ortağımız ve direktörümüz William Dufris’in kanserden öldüğünü duyurmaktan dolayı çok üzgünüz. Şu anda birçok insanın kalbi kırıldı. Daha sonra söyleyecek daha çok şeyimiz olacak” açıklamasını yaptı.

ABD’nin Maine eyaletinde doğan Dufris, kariyerine Londra’da BBC Radyo oyunları üzerinde çalışarak başladı.

ABD ve Kanada’daki Bob the Builder’ı ilk sezondan 9’uncu sezona kadar seslendiren Dufris, kariyeri boyunca bir dizi ses prodüksiyon şirketi kurdu.