Bodrum Komedi Festivali Ali Poyrazoğlu ile başlıyor

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Gösteri öncesinde konuşan Ali Poyrazoğlu, Bodrum’un bir eğlence yerinden ziyade kültür-sanat yeri olduğunu ifade ederek, “Biz ‘Bodrum Komedi Festivali'ni kopya çekilsin, başkalarına da örnek olsun diye yapıyoruz. Bodrum'un yazın kültür sanat konusunda yalnız bırakılması beni çok rahatsız ettiği için böyle bir kültür sanat festivaline öncülük etmek istedim. İyi de oldu zannediyorum. Çünkü Bodrum sadece lay lay lom, barlarda gezmek için gelinen bir yer değil. Bodrum anılarda kalınacak bir tatil için gelinecek bir yer. Anılarda kalınabilmesi için de gürültünün dışında bir şeyler sunmak gerekiyor. İnsanlar Bodrum'dan evlerine manen ne götürebilir? Tiyatro, sanat. Onun için kültürle sanatla iç içe bir Bodrum hayal ediyorum” dedi.

“İNSANLARIN İÇİNİ TAZELEMESİ KÜLTÜR SANATLA OLUR”

Yazın Bodrum'a 1,5 milyon insan geldiğini söyleyen Poyrazoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunların diyelim yüzde 10'u barlarda sabahlamak için geliyor. Diğer kalanlar ise spor yapmak, kitap okumak, ruhunu dinlemek, tazelenmek için geliyor. İnsanlara da bu şansı vermek gerekiyor. İnsanların içini tazelemesi ancak kültür sanatla olabilir. Bu anlamda Sianji Well-Being Resort ile bir araya geldik. ‘Bodrum Komedi Festivali'ni yapalım dedik. Gerisini de getireceğiz. Sözdür. Ben 35 yıldır Bodrumluyum. Bu festivali Bodrum'un dört bir köşesine yayıp daha kapsamlı bir Bodrum kültür-sanat şenliğine dönüştürmek için elimizden geleni yapacağız. Kışın hazırlanıp 2019 yazı hayata geçirmek üzere büyük sürprizlerimiz olacak.”

NEFERTİTİ VE KOMİK GAZİNO GELECEK

6 Eylül’deki Ali Poyrazoğlu gösterisinin ardından 7 Eylül Cuma günü saat 21.30'da Nur Gürkan tek perdelik Nefertiti Silifke'de oyunuyla gerçek hayattan kesitleri komik bir dille anlatacak. 8 Eylül Cumartesi günü saat 21.30'da sahne alacak olan Metin Zakoğlu ise Komik Gazino’yla gerçek bir kabare gösterisi sunacak.