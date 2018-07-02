Bodrum müziğe doyacak

Bu sene 14 Temmuz'daki Funda Arar'ın Yoluma Düşen Şarkılar konseri ile açılışını yapacak olan Bodrum Atik Tiyatro yaz konserleri 31 Ağustos'taki Yıldız Tilbe konserine kadar devam edecek.
Bodrum Antik Tiyatro yaz konserlerinde bu yıl; Inna, Kenan Doğulu, Sıla, Candan Erçetin, Levent Yüksel, Sertab Erener, Sibel Can, Duman, Mabel Matiz, Kardeş Türküler, Şevval Sam, MFÖ, Sunay Akın, İlhan Şeşen Bülent Ersoy gibi birbirinden ünlü isimler sahne alacak.
BODRUM ANTİK TİYATRO KONSER PROGRAMI
14 Temmuz Cumartesi Funda Arar
20 Temmuz Cuma Inna
21 Temmuz Cumartesi Kenan Doğulu
22 Temmuz Pazar Candan Erçetin
28 Temmuz Cumartesi Levent Yüksel
4 Ağustos Cumartesi Sıla
12 Ağustos Pazar Sertab Erener
17 Ağustos Cuma Sibel Can
18 Ağustos Cumartesi Kardeş Türküler
20 Ağustos Pazartesi Mabel Matiz
21 Ağustos Salı Müzeyyen
22 Ağustos Çarşamba Duman
23 Ağustos Perşembe Sunay Akın & İlhan Şeşen
24 Ağustos Cuma MFÖ
29 Ağustos Çarşamba Bülent Ersoy
31 Ağustos Cuma Yıldız Tilbe