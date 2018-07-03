Bodrum Müzik Festivali 14. kez kapılarını açıyor

Bodrum Müzik Festivali, bu yıl 14’üncü kez düzenlenecek. Festivalde başarılı isimlerin vereceği konserlerin yanı sıra sinema gösterimleri ve rehberli turlar da gerçekleştirilecek.

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2005 yılından bu yana Doğuş Grubu'nun desteğiyle Türkiye ve dünyanın seçkin orkestra, topluluk ve solistlerini Bodrum yarımadasında bir araya getiren Bodrum Müzik Festivali, 4-8 Ağustos tarihlerinde 14'üncü kez kapılarını müzikseverlere açacak. Festival bu yıl, Bodrum'un simge haline dönüşmüş mekânlarında, birçok başarılı sanatçı ve topluluklarının konserleri ile birlikte, sinema gösterimleri ve klasik müzikle iç içe geçen rehberli turları da kapsayan ayrıcalıklı bir programla müzikseverleri ağırlayacak. Festival programı, Doğuş Grubu CEO'su Hüsnü Akhan'ın ev sahipliğinde, DenizBank Finansal Hizmetler Grubu CEO'su Hakan Ateş ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun katılımlarıyla 02 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilen bir basın toplantısıyla açıklandı.

Bodrum Müzik Festivali beş gün boyunca, Fazıl Say, Gülsin Onay, Murat Karahan, Christina Pluhar, Lauren Fagan, Alina Pogostkina, Víkingur Ólafsson ve Avi Avital gibi yıldızların yanı sıra, Sevil Ulucan, Hillel Zori, İbrahim Yazıcı, Erman Türkili, Çağ Erçağ, Gülru Ensari, Dorukhan Doruk, Camille Thomas ve Veriko Çumburidze gibi virtüözleri de müzikseverlerle buluşturacak. Festival ayrıca L'Arpeggiata & Christiana Pluhar, Olten Quartet ve Ludwig Orkestra gibi topluluklara da ev sahipliği yapacak.

Bodrum Müzik Festivali, 4 Ağustos Cumartesi günü 20.30'da, D-Marin Turgutreis Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşecek 14. yaşının ilk konserinde, Prof.Rengim Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, soprano Lauren Fagan ve tenor Murat Karahan ile birlikte festivalin açılışını opera gala gecesiyle gerçekleştirecekler.

SİNEMADA MÜZİK GÖSTERİMLERİ

Festival kapsamında “Sinemada Müzik” başlığı altında Suyun Sesi, İngiltere Benim, En Karanlık Saat Ve Güz Sanatı filmleri 5 – 8 Ağustos tarihleri arasında her gece saat 23.00'de D-Marin Turgutreis'te bulunan Cinemarine'de gösterilecek.

BUGÜNE KADAR 200 BİN KİŞİ

Dünyada bir marinada gerçekleştirilen ilk festival olma özelliği taşıyan Bodrum Müzik Festivali kapsamında bugüne kadar 4 bini aşkın müzisyen 121 konserde 200 binden fazla müzikseverle buluştu. Türkiye'de bugüne kadar açık havada kurulmuş ikinci en büyük sahneye sahip festivalde yaklaşık 600 kişi görev alıyor.