Bodrum Müzik Festivali 14’üncü kez kapılarını açacak

Bodrum Müzik Festivali, bu yıl 14'üncü kez müzikseverlerke buluşacak. Türkiye'den ve dünyadan ünlü sanatçıları ağırlayacak olan festivalde 5 gün boyunca klasik müzik dinletileri ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

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Bodrum Müzik Festivali, 4-8 Ağustos tarihleri arasında Doğuş Grubu'nun kurucu sponsorluğunda; fizy, DenizBank, Audi, D-Marin ve TV+'ın katkılarıyla gerçekleştirilecek. Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen, Türkiye ve dünyadan ünlü sanatçıları ağırlayarak küresel bir festivale dönüşme yolunda emin adımlarla ilerleyen organizasyonda, müzikseverleri beş gün boyunca sürecek yoğun ve keyifli bir program bekliyor.

Festival programı; geçmiş yıllardan kazanılan bilgi birikiminin, her yıl daha güçlü bir biçimde müzikseverlere sunulması anlayışıyla şekillendirildi. Bu yıl festivalin ilkleri arasında, Fazıl Say'ın Güz Şarkıları albümünün seslendirileceği ve tamamıyla Philip Glass'a adanmış bir program ile yeni neslin yıldız piyanisti Víkingur Ólafsson'ın konuk edileceği Gece Konserleri dikkat çekiyor. Ayrıca yıldızı parlayan genç sanatçıların yer alacağı Gün Batımı Konserleri de yine ilkler arasında yer alıyor.

Bodrum Müzik Festivali bu yıl ayrıca, İstanbul Müzik Festivali ile iş birliğine giderek, piyanist Gülsin Onay ve film yönetmeni Murathan Özbek'in yer aldığı “Yolda” adlı çok disiplinli projeye de imza atıyor.

KATILACAK TOPLULUKLAR

Bodrum Müzik Festivali beş gün boyunca, Fazıl Say, Gülsin Onay, Murat Karahan, Christina Pluhar, Lauren Fagan, Alina Pogostkina, Víkingur Ólafsson ve Avi Avital gibi yıldızların yanı sıra; Sevil Ulucan, Hillel Zori, İbrahim Yazıcı, Erman Türkili, Çağ Erçağ, Gülru Ensari, Dorukhan Doruk, Camille Thomas ve Veriko Çumburidze gibi virtüözleri de müzikseverlerle buluşturacak. Festival ayrıca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, L'Arpeggiata, Olten Quartet ve LUDWIG Orkestrası gibi topluluklara da ev sahipliği yapacak.

GÜLSİN ONAY’A ‘ONUR ÖDÜLÜ’

Festival kapsamında uluslararası müzik kariyeriyle tanınan, dünyanın en önemli orkestraları ve şefleriyle birbirinden başarılı konserlere imza atan, özellikle de Ahmed Adnan Saygun yapıtlarının dünyaya tanıtılmasında öncülük eden piyanist Gülsin Onay'a “Onur Ödülü” takdim edilecek.

Tüm bilet gelirleri Tohum Otizm Vakfı ve Bodrum Sağlık Vakfı'na bağışlanan festivalde bu sene Gülsin Onay'ın vereceği konserin bilet gelirleri de Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'ne aktarılacak.