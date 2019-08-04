Bodrum Müzik Festivali başlıyor

Bu yıl 15. senesinde 22-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Bodrum Müzik Festivali'nde, Türkiye ve dünyadan ünlü isimler sahne alacak. Festivalin Açılış Konseri'nde, Fazıl Say'a; şef Nil Venditti yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Say'ın Umut Senfonisi'nin Türkiye prömiyerinin yapılacağı konser festivalin dikkat çeken etkinliklerinden.

Festival dört gün boyunca, Fazıl Say, Pablo Ferrández, Ksenija Sidorova, Karsu, Elvin Hoxha Ganiyev, Vassilis Varvaresos, Sara Ferrández, Umut Sağlam, Faruk Kalaycı, Francesco Tristano, Korhan Futacı, Jess Gillam, Zeynep Özsuca ve Mert Fırat gibi sanatçılara ev sahipliği yaparken, aynı zamanda Bilkent Senfoni Orkestrası, Olten Filarmoni ve Finlandiya'nın olağanüstü tango yorumlarıyla ünlü armonika grubu Sväng gibi toplulukları ağırlayacak.