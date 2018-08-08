Bodrum’da ‘3 Erbil 3 Bakış’ resim sergisi

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Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılan sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Ressam Devrim Erbil’in teknoloji ile sanatı bütünleştirerek, sanatseverleri, sanal gerçeklik gözlüğü ile üç boyutlu bir yolculuğa çıkardığı ‘Sanal Devrim’ projesi de sergide yer aldı.

BİR BABA İKİ KIZ…

Erbil, bir babanın iki ressam kızı ile birlikte açtığı bir sergide bulunduklarını belirterek, bunun da Türkiye’de bir ilk

olabileceğini söyledi. Toplam 115 eserin yer aldığı belirtilen sergide akrilik ve yağlı boya ile yaptığı tabloları olan emekli öğretim görevlisi Çiğdem Erbil ise eserlerinde insan yaşamının iniş çıkışlarını anlatmak istediğini kaydetti.

Devrim Erbil’in kızı Çiğdem Erbil, “Hepimiz sanat eğimi aldık. Aldığımız eğitimi de sürdürüyoruz. Bunu da birlikte sanatseverlerle, bizi seven insanlarla paylaşmak bizi çok mutlu ediyor.” dedi.

Sergi, 1 Eylül’e kadar gezilebilecek.

DEVRİM ERBİL, SANAL DEVRİM SERGİSİNİ SÖZCÜ’YE ANLATMIŞTI…