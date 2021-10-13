Bodrum’da 600 yıllık köyü yaşatan ressam İsmail Erkoca yaşamını yitirdi

Bodrum'a 30 yıl önce tamamen terk edilen 600 yıllık Türkmen köyü Sandıma'yı yaşatmak için eşi ile 20 yıl önce yerleşen ve sanat müzesi kuran ressam İsmail Erkoca yaşamını yitirdi. Erkoca, köyün korunması ve tanıtılması için yoğun mücadele vermişti.

Yaşar ANTER

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Bodrum’a bağlı Yalıkavak Mahallesi’nin ilk yerleşim yeri olan ve 30 yıl önce tamamen terk edilen 600 yıllık Türkmen köyü Sandıma’yı korumak için 2001 yılında ressam eşi Nurten Erkoca ile yerleşen ünlü ressam evli ve iki çocuk babası İsmail Erkoca (76)bugün yaşamını yitirdi.

KİMSENİN YAŞAMADIĞI KÖYDE MÜZE AÇTI

Kültür ve Tabiat Varlıkları’nı Koruma Genel Müdürlüğü tarafından arkeolojik ve doğal sit alanı ilan edilen köyü korumak ve restorasyon çalışmalarına destek vermek amacıyla köyde açtığı Nuriş Sanat Galerisi ve Müzesi ile tarihi köyü ziyarete gelenlere tanıtan ve rehberlik eden Erkoca’nın yaşamını yitirmesi sanat camiasında üzüntüye neden oldu.

“40 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI”

Erkoca’nın İstanbul’da yaşayan oğlu Tayfun Erkoca SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Babamı yaşlılığa bağlı hastalıkların tedavisi için İstanbul’a getirmiştik ancak merdivenlerden düşüp ağır yaralandı ve 40 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu, ne yazık ki yaşama fazla tutunamadı. Ömrünün son 20 yılını geçirdiği Sandıma köyünün korunması için annemle sanatlarını yaşamdan izole bir ortam olmasına rağmen orada sürdürmeye karar vermişti” diye konuştu.

“CANINI TEHLİKEYE ATTIĞI GÜNLERİ BİLİYORUZ”

Yalıkavak Mahallesi muhtarı Ali çınar ise yaptığı açıklamada “Yerli halk Sandıma köyünden deniz kenarına inerken İsmail abimin Sandıma köyüne yerleşip orada yaşaması ve bizlere her konuda destek vermesi çok önemliydi. Allah rahmet eylesin, 600 yıllık köyü korumak için canını tehlikeye attığı günleri biliyoruz” dedi.

İsmail Erkoca’nın cenazesinin yarın öğle namazına müteakiben İstanbul Maltepe Merkez Camii’nden kılınacak namazın ardından Adatepe Aile Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.