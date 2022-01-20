Bodrum’da ‘Adalet, Sizsiniz’ oyunu tiyatroseverlerle buluştu

Türk edebiyatının önemli şair ve yazarı Nazım Hikmet Ran'ın 120'nci doğum günü dolayısıyla hazırlanan etkinlikler kapsamında, 'Adalet, Sizsiniz' oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

Yaşar ANTER

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Bodrum Belediyesi ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı öncülüğünde Nazım Hikmet’in 120’nci doğum günü anısına düzenlenen etkinlikler kapsamında Bodrum Şehir Tiyatrosu’nda ‘Adalet, Sizsiniz’ oyunu sahnelendi.

OYUNDA YARGININ SİYASALLAŞMASI ANLATILDI

Oyunda, tarihin önemli karakterlerinin yaşadığı adaletsizlikler ile yargının siyasallaşmasının yanı sıra üç tarihi olay da Rutkay Aziz ve Taner Barlas tarafından yorumlandı.

Ümit Denizer’in kaleme aldığı Sokrates, Galileo, Sacco, Vanzetti’nin hayatından kesitlerin verildiği, 2012 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’ne layık görülen oyun, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

RUTKAY AZİZ VE TANER BARLAS AYAKTA ALKIŞLANDI

Perdeci Oyuncuları’nın ilk oyunu olan yıllarını sanata adamış usta tiyatrocular Rutkay Aziz ve Taner Barlas’ın sahneye koyduğu tek perdelik oyun izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

‘Adalet, Sizsiniz’ oyunu M.Ö. 5. yüzyılda Atina’da, Beş Yüzler Meclisi’nin ölüme mahkûm ettiği düşünür Sokrates, 1633 yılında Roma’da Engizisyon mahkemelerinin müebbet hapse mahkûm ettiği bilim adamı Galileo ve 1927 yılında Boston’da adaletin ölüme mahkûm ettiği iki İtalyan göçmen işçi Sacco ile Vanzetti’nin hikayelerini konu alıyor.