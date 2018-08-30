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Bodrum’da Afrika yolculuğu
Bodrum’da Afrika yolculuğu
The 2018 Tose (Together) dünya turnesi kapsamında Gümüşlük'e gelen Blessing “Bled” Chimanga & Dreams Band, 15.Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'nde izleyicileri Afrika yolculuğuna çıkarttı.
Kültür Sanat 30 Ağustos 2018 - 11:04

Bodrum Gümüşlük'ten önce Endonezya, Tayland, Tanzanya, Güney Afrika, Zambiya, Hindistan, Botswana ve Arjantin'de konser veren grup, İngilizce ve Shona dilinde söyledikleri şarkılarla izleyenlere hareketli bir akşam yaşattı.
kbb09970Bu yıl Bodrum'da gerçekleşen en ilginç ve özgün performanslardan biri olan konserde seyirciler, hem müziğin hem de sahnede hiç durmayan ekibin ritmiyle Türk-Afrika sentezi danslar ortaya koydular. Konser bitiminde uzun zamandır bu kadar dans etmediklerini belirtilen bazı seyirciler zaman zaman kendilerini başka bir ülkedeymiş gibi hissettiklerini belirttiler.

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