Bodrum’da Afrika yolculuğu

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Bodrum Gümüşlük'ten önce Endonezya, Tayland, Tanzanya, Güney Afrika, Zambiya, Hindistan, Botswana ve Arjantin'de konser veren grup, İngilizce ve Shona dilinde söyledikleri şarkılarla izleyenlere hareketli bir akşam yaşattı.

Bu yıl Bodrum'da gerçekleşen en ilginç ve özgün performanslardan biri olan konserde seyirciler, hem müziğin hem de sahnede hiç durmayan ekibin ritmiyle Türk-Afrika sentezi danslar ortaya koydular. Konser bitiminde uzun zamandır bu kadar dans etmediklerini belirtilen bazı seyirciler zaman zaman kendilerini başka bir ülkedeymiş gibi hissettiklerini belirttiler.