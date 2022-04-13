Bodrum’da Doğa Sanatı Çalıştayı

Agro Turizm ve Yerel Deneyimler Merkezi Barbaros Farm ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliği ile 16-24 Nisan 2022 tarihleri arasında Barbaros Farm 1. Doğa Sanatı Çalıştayı ve Yerel Kültür Etkinlikleri düzenleniyor.

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Bodrum'da ilk kez düzenlenecek olan Doğa Sanatı Çalıştayı'nın ilk konuk sanatçısı, Güney Koreli heykeltraş Bonggi Park olacak. 35 yıldır doğadan gelen şifa ve arınmayı doğa bağlantılı eserleri ile hayata kazandıran ünlü heykel sanatçısı, çalıştay süresince Bodrum topraklarının doğal ve yerel malzemelerini toplayarak ortaya çıkaracağı bir heykelin sergisi ve tanıtımı ile etkinlikte yer alacak.

Açık Ateşte Pişirim Çalıştayı'nda ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mensubu sanatçılar; Dr.Öğr.Üyesi Betül Karakaya ve Dr.Öğr. Üyesi İrfan Aydın önderliğinde asistanlar Menekşe Eda Öztürmen, Sevilay Yılmaz, Tayfun Yaman, Pınar Polat, Erk İnada ve Burak Ekinci Barbaros Farm'ın kendi toprağından seramik heykeller hazırlayacak ve hazırlanan eser etkinlik gününde hazırlandığı yerde açık ateşte pişirim tekniği ile pişirilerek etkinlik alanında sergileniyor olacak.

24 Nisan 2022 tarihinde Barbaros Farm'da katılıma açık olacak etkinlik alanında katılımcılar sürdürülebilir ve ekolojik tarımda perma kültür prensibi ile işlenen Barbaros Farm'ın eşsiz alanını deneyimlerken Bodrum'un yerel kütür öğeleri ile özdeşleşen el sanatları ve yiyecek atölyelerine katılabilecek, yerel ürün standlarını ziyaret edebilecek ve gün sonunda sahne alacak Pınar Seli ile doğada müzik ile buluşacak.

Katılımcılar

-Bonggi Park ( Doğa Sanatçısı )

-Doç.Dr. Canan Zöngür, Dr.Öğr.Üyesi Betül Karakaya, Dr.Öğr. Üyesi İrfan Aydın

-Foodrum ( Şef Dilek Köse- Pelin Dumanlı)

-Karnas Bağları (Selva-Haluk İşmen)

-Garova Bağları (Mehmet Vuran)

-Pablo Bira (Mustafa Yavaş)

-Ege Mantarları (Süleyman Yıldırım)

-Etrim Halıcılık (Engin Başol)

-Şimşir Kaşık ve Doğal sepetçilik (Çolak Raşit)

– Sünger Avcısı

-Babun Çoçuk Kitapçısı (Oya Pulathanel)

-Pınar Seli (Doğada Müzik )

Atölyeler

Foodrum Şef Dilek Köse Önderliğinde

Baklalı Çağlalı Enginar Yapımı

Ege Mantarları Süleyman Yıldırım önderliğinde

Yöresel Otlar Sunumu ve Kenker Cipsi Yapımı

Babun Çoçuk Kitap Evi Çocuk Atölyesi

Doğadan Gelen Malzemelerle Sanat Etkinlikleri

Sergi içerik ve tanıtım standları

-Etrim Halıcılık ( Kilim tezgahı, ipek kozaları ve el dokuma kilimler sergisi )

-Çolak Raşit ( Şimşir kaşık – doğal el örme sepetler sergisi )

– Sünger Avcısı