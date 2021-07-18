Bodrum’da senfoni orkestrası kuruluyor

Bugüne kadar iki bine yakın konserde çalan ve sanat koordinatörü olarak görev yapan Numan Pekdemir, cami imanın oğlu. Babasını çok aydın bir insan olduğunu belirten Pekdemir, “Babam Turgutreis Yalı Camii imamıydı. Çok kültürlü ve aydın bir din adamıydı. Gençliğinde cura çalmış ve sesi de çok güzeldi. Aynı zamanda Turizm Derneği başkanıydı. O dönemde yeğenim TRT Sanatçısı Ayşe Yazgan Batıgün'ün teşvikiyle İzmir Devlet Konservatuvarı'na girdim. 1968 senesinden bu yana kontrbas elimde” dedi.

İMAMIN OĞLU ÇALGI OKULUNDA

Konservatuarda okuduğu için olumsuz tepkiler aldığını belirten Pekdemir, “Duydunuz mu Ali Hocanın oğlu çalgı okulunda okuyormuş' gibi söylemler oldu. Ama babam bana hep destek oldu” diye konuştu. Çocukluğundan bu yana en büyük hayalinin Bodrum'da bir oda ve senfoni orkestrası kurmak olduğunu söyleyen Pekdemir sözlerine şöyle devam etti: “2106 yılında emekli olmadan önce çalışmalara başladım ve 2008'de Bodrum Oda Orkestrası'nı kurdum. İlk konseri Gürer Aykal'ın yönetiminde ve Suna Kan'ın solist olarak katılımıyla 2008'de Bodrum'da verdik. Ayrıca Güney Kore'de de on günlük bir turne gerçekleştirdik” diye konuştu.

Tarihi su sarnıçları konser alanı olacak

Bodrum Belediyesi'nde Temmuz ayı Meclis Toplantısı öncesinde Bodrum Oda Orkestrası Beşli Grubu klasik müzik dinletisi sundu. Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın daveti üzerine yapılan konser ile Türkiye'de ilk defa yerel yönetimlerin bir toplantısı konserle başlamış oldu.

Pekdemir, “Toplantı sonrasında, Bodrum Senfoni Orkestrası'nı nasıl kurarız kısa da olsa anlatmaya çalıştım. En önemlisi Bodrum Senfoni gelecekte Bodrum Klasik Müzik Konservatuvarı'nın kurulması için temel olacak. Ayrıca Bodrum yöresinde çok sayıda su sarnıcı bulunmaktadır. Bunların akustikleri mükemmeldir. Bazılarını düzenleyip en çok dörtlü müzik gruplarıyla konserler veya resitaller yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.