Bodrumlu kadınların “Gelenekten Geleceğe” defilesi hayran bıraktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 160 kadının 9 ayda yaptığı temel devran, eseli ve tel kırma giysileri "Gelenekten Geleceğe" isimli defile ile tanıtıldı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi yararına düzenlenen defilede amatör mankenler profesyonelleri aratmadı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Belediyesi'nin katkıları ile Ortakent, Konacık ve Umurca mahallelerinde düzenlenen El sanatları Kursu'na katılan 130 kadının 9 ayda yaptığı temel devran, eseli ve tel kırma giysi ve aksesuarları, el emeği göz nuru eserleri Çağdaş Destekleme Derneği Bodrum Şubesi tarafından Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen Gelenekten Geleceğe isimli defile ile Bodrumlularla buluştu.

9 AYDA İLMEK İLMEK DOKUDULAR

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi Başkanı Meral Saraçbaşı ve yaklaşık 300 kişinin izlediği defilede kursiyerlerden 30 kadın Ege yöresi türküleri eşliğinde podyuma çıkarak kıyafetleri tanıttı, yöresel oyunları sergiledi. Defile sonunda toplu halde sahneye gelen ve Eğitmen Aynur Aydoğan ile birlikte akış yağmuruna tutuldu Aydoğan açıklamasında “Kadınlarımıza birazcık olanak verildiğinde neler yapabileceklerini gösterdiler. 9 ayda ilmek ilmek dokudukları giysileri bugünde profesyonel manken gibi sahneye çıkarak sizlere sundular, çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

ÇYDD Bodrum Şubesi Başkanı Meral Saraçbaşı ise “Geçmişten günümüze kadar gelen yöresel ve kültürel değerlerimizi korumak adına kadınlarımızın gösterdiği başarı takdir edilmeye değer. Kadınlarımıza yönelik benzer çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.