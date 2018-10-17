Boğaziçi Üniversitesi Klasik Müzik Koordinatörlüğü’ne Çiğdem Babayiğit getirildi

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

2012 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesinde klasik müzik sorumlusu görevini yürüten Çiğdem Babayiğit, Boğaziçi Üniversitesi Klasik Müzik Koordinatörlüğü görevine getirildi.

Görevini, Evin İlyasoğlu'ndan devralan Babayiğit, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nin her hafta dünyaca ünlü sanatçıları ağırladığı, gelenekselleşen Albert Long Hall Klasik Müzik Konserlerinin organizasyonundan da sorumlu olacak.

Çiğdem Babayiğit kimdir?

1984 İstanbul doğumlu olan Çiğdem Babayiğit 2008-2009 yılında Semaver Kumpanya Çevre Tiyatrosu'nda tiyatro eğitimi aldı ve Volkan Sarıöz yönetmenliğinde gerçekleşen çocuk tiyatrosunda sahne aldı. 2010 yılında bir yıl boyunca Londra'da yaşan Babayiğit, kültürel çalışmalar üzerine seminerlere katıldı, kamusal alanda sanat faaliyetleri yürüttü. Royal Akademi'de müzik tarihi üzerine yapılan söyleşilere katıldı. 2011 yılının sonunda Türkiye'ye döndü. Bu süreçte aynı zamanda Fransa'nın Saint-Claude şehrinde bulunan Association La fraternelle ile birlikte etkinlikler düzenledi. Babayiğit, 2012 yılından bu yana Fransa'da bulunan Serious Road Trip Besançon Derneği ile Fransa'da yürütülen festival organizasyonlarında görev alıyor.

2012-2013'de Fransa Lamura'da düzenlenen “La Bond” festivalin organizasyonunda saha koordinatörlüğü görevini yürüten Babayiğit, 2014 yılında Serious Road Trip Besançon derneği ile birlikte Mardin'de Uluslararası Mezopotamya Sirk ve Sokak Sanatları Festivalinin organizasyonunda yer aldı, mülteci kampları ve Mardin ilçelerinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarında Fransız ve Alman eğitmenlerle birlikte sirk ve drama eğitimlerine katıldı. Gerçekleşen gösterilere destek vererek projedeki çalışmalarını sürdürdü. 2013-2015 yaz aylarında Berlin'de Berlin Lacht Sokak Sanatları festivalinin artistik direktörlüğü görevini yürüttü. Babayiğit, 2016 yılından beri Sinop Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nde ve Sinopale Bienalinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. 2018 yılı yaz döneminde 8. Uluslararası Kapadokya Müzik Festivalinin organizasyonunda görev aldı.

Yeditepe Üniversitesinde Sanat Yönetimi yüksek lisansını tamamlayan Babayiğit halen “Türkiye'de Ses Sanatı ve Ses Enstalasyonu” başlıklı tez çalışmasını yürütüyor.