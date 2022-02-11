Boğaziçi Ventures’ın yeni yatırım alanı NFT ve dijital sanat oldu

Fintech, sağlık, güvenlik ve oyun sektörlerine odaklanan Boğaziçi Ventures’ın yeni yatırım alanı NFT ve dijital sanat oldu.

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Boğaziçi Ventures Dijital Varlık Yönetimi şirketi altında konumlandırılan BV NFT yatırım çalışmalarının ilk projesinde ödüllü sanatçı Özge Topçu'nun küp formuyla geliştirdiği “HyperCube” seçkisi 9 Şubat'tan itibaren online olarak sergilenmeye başlandı.

Hiperküplerin; kırmızı, gri, gecemavisi, yeşil ve sarı renk versiyonlarının her birinin 5 farklı açı ile 10'ar edisyon şeklinde yer aldığı seçkide; binlerce yıl öncesinden bu yana sanata ilham veren yıldız motiflerinin dört boyutlu küplere dönüşerek zamansal ve coğrafik büyülü yolculuk; müziklerini Omni Ferah Feza'nın yaptığı VR ortamında oluşturulan videolarla aktarılıyor.

Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Agah Uğur, online olarak düzenlenen “HyperCube” NFT seçkisinin tanıtımında yaptığı konuşmada, oyunlar ve dijital varlık yönetimi alanlarında sahip oldukları bilgi ve tecrübeyi, dijital sanat Türk sanatçılara ve onların girişimlerine aktardıklarını ve bu çalışmalara devam edeceklerini söyledi.