Bohemian Rhapsody alkış topladı

Kuşaklararası, çok kültürlü ve küresel bir fenomen olan Queen’in müziklerine, klişelere meydan okuyan dünyanın en efsanevi sanatçılarından biri haline gelen ikonik solistleri Freddie Mercury’e bir saygı duruşu niteliğinde olan Bohemian Rhapsody’nin Türkiye’deki ilk gösterimi dün gerçekleşti. Film, oldukça beğenildi.

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Bohemian Rhapsody’nin gösterimi dün akşam Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşti. TME Film dağıtımıyla 2 Kasım'da tüm dünya ile aynı anda Türkiye'de gösterime girecek filmin Zorlu PSM’de gerçekleşen özel gala etkinliğinde iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü simaları bir araya geldi. Oyuncu kadrosuyla da dünyada dikkat çeken filme Aleyna Tilki, Hazal Kaya, Murat Evgin, Hayal Köseoğlu, Şebnem Bozoklu, Alper Saldıran, Meriç Aral gibi isimler katıldı. Filmde “Bohemian Rhapsody” şarkısının nasıl ortaya çıktığı, Queen’in yükselme, dağılma ve yeniden bir araya gelmeleri, efsane Live Aid konseri gibi yaşanılanlar yer alıyor.



RAMI MALEK ALKIŞ ALDI

Prodüktörlüğünü Graham King, Robert De Niro, Jim Beach'in üstlendiği hikayesi Peter Morgan ve Anthony McCarten tarafından yazılan filmde Queen kurucuları gitarist Brian May ve davulcu Roger Taylor da senaryoya katkı verdi. Graham King, “Film onların hayat hikayelerini anlatıyor ve kimse bunu onlardan daha iyi bilmez. Pek çok kitap, dergi ve makale okuyabilir, çok sayıda video ve röportajı izleyebilirsiniz, ancak bu insanlarla oturduğunuzda, bugün bulamadığınız Freddie hakkındaki gerçekleri anlatabilirsiniz. Bu benim için çok önemliydi. Her şey doğru olana kadar filmi yapmamamız gerektiğini hissettik ; hikaye, oyuncularher şey yerine oturmak zorundaydı. Benim için en alt nokta, herkesin hikaye anlatımından ve dünya çapında gösterilecek olan hayat hikayeleri hakkında bir filmden gurur duymasıydı” dedi.

Filmde Freddie Mercury’yi Emmy Ödüllü Rami Malek başarılı bir şekilde canlandırıyor. Yönetmen ise Bryan Singer…