Bol ödüllü sanatçı Oscar’a katılamayacağını duyurdu
Yılın en çok beklenen ödül törenine saatler kalmışken Oscar adaylarından bir isim geceye katılamayacağını açıkladı. Lin-Manuel Miranda, Twitter'dan törene katılamayacağını duyurdu.
Encanto için “We Don’t Talk About Bruno” şarkısını yazan Lin-Manuel Miranda, eşinin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle törene katılamayacağını paylaştı:
“Bu hafta sonu karım Covid testi yaptı. Yarın gece Oscar’a gitmeyeceğim. TickTickBoom ve Encanto ailelerinin yanındayım.”
Miranda, hit film Encanto’da “Dos Oruguitas” ile en iyi orijinal şarkı dalında aday gösterildi. Kazanırsa, EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tonny ödülü kazanan) statüsüne geçecekti. Miranda şimdiye kadar bir Pulitzer, iki Emmy, üç Grammy ve üç Tony ödülü kazandı.
Eğer Oscar’ı da kazanırsa sadece EGOT değil çok az sanatçının dahil olduğu PEGOT (Pulitzer, Emmy, Grammy, Oscar, Tonny) statüsüne girebilecek.
Miranda, Disney hiti Moana’nın “How Far I’ll Go” şarkısıyla 2016’da Oscar’a aday gösterilmiş; ancak o yıl La La Land’in “City of Stars”ına karşı yenilmişti.
Miranda ayrıca “Tick, Tick… Boom!”un da yönetmenliğini yaptı. Film, yıldız Andrew Garfield’a en iyi erkek oyuncu dalında Oscar adaylığı kazandırdı.