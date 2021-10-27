Bölge Savcısı açıkladı: Baldwin’in elindeki silah gerçekti… Cezai suçlama masada

Film setinde katil olan ünlü oyuncu Alec Baldwin'in olayıyla ilgili Santa Fe Bölge Savcısı Mary Carmack-Altwies konuştu. Olaya sebep olan silahın gerçek olduğunu belirten Altwies, "Cezai suçlamalar da dahil tüm ihtimaller masada" dedi.

Sozcu.com.tr

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Rust isimli filmin çekimleri sırasında kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak öldüren ve yönetmen Joel Souza'yı da yaralayan ünlü oyuncu Alec Baldwin ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Dünya kamuoyunun gündemine oturan olay sonrası Santa Fe Bölge Savcısı Mary Carmack-Altwies’ten çarpıcı açıklamalar geldi. Altwies, medyada yer alan silahın kurusıkı olduğu yönündeki iddialara bir son verdi.

ÇOK FAZLA MÜHİMMAT VARDI



Çekimlerde kullanılanın gerçek bir silah olduğunu belirten Savcı Altwies, “Dönem filmine uygun, antika bir silah” ifadelerini kullandı. Sette aşırı miktarda mühimmat bulunduğunu belirten Altwies, bu durumun derinlemesine araştırılması gerektiğini söyledi.

Henüz resmi bir suçlama yapılmamasıyla ilgili de görüş bildiren Savcı Altwies, “Şu anda bulunduğumuz noktada tüm ihtimaller masada, cezai suçlamalar da buna dahil” dedi.

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