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Bollywood’un ünlü aktörü Rishi Kapoor hayatını kaybetti
Bollywood’un ünlü aktörü Rishi Kapoor hayatını kaybetti
Bollywood'un romantik rolleriyle tanınan aktörü Rishi Kapoor, 67 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Kültür Sanat 30 Nisan 2020 - 08:27

Bir süredir kanserle savaşan Bollywood aktörü Rishi Kapoor 67 yaşında, Mumbai’de bir hastanede hayatını kaybetti.

Acı haber, emekli aktörün aile dostu Amitabh Bachchan tarafından sosyal medyadan duyuruldu. Bachchan Twitter hesabından, “Rishi Kapoor gitti… Yok oldum!” sözleriyle duyurdu.

Slumdog Millionaire filmiyle kariyerini zirveye taşıyan dünyaca ünlü aktör Irrfhan Khan da dün kanserle savaşına yenik düşmüştü. İki gün üst üste sevilen aktörlerini kaybeden Hindistan’ın sanat camiası şokta.

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Son güncelleme: 08:35 - 30.04.2020
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