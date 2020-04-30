Bollywood’un ünlü aktörü Rishi Kapoor hayatını kaybetti
Bir süredir kanserle savaşan Bollywood aktörü Rishi Kapoor 67 yaşında, Mumbai’de bir hastanede hayatını kaybetti.
Acı haber, emekli aktörün aile dostu Amitabh Bachchan tarafından sosyal medyadan duyuruldu. Bachchan Twitter hesabından, “Rishi Kapoor gitti… Yok oldum!” sözleriyle duyurdu.
Slumdog Millionaire filmiyle kariyerini zirveye taşıyan dünyaca ünlü aktör Irrfhan Khan da dün kanserle savaşına yenik düşmüştü. İki gün üst üste sevilen aktörlerini kaybeden Hindistan’ın sanat camiası şokta.