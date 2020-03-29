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Bolşoy Tiyatrosu ‘Altın Koleksiyonu’nu görücüye açtı
Bolşoy Tiyatrosu ‘Altın Koleksiyonu’nu görücüye açtı
Corona virüsü salgını sebebiyle kapılarını kapatan Rusya’nın başkenti Moskova’daki ünlü Bolşoy Tiyatrosu bale ve opera severler için YouTube ‘altın koleksiyonundan’ en iyi 6 performansı paylaşacak.
Kültür Sanat 29 Mart 2020 - 14:46

Bolşoy Tiyatrosu, ilk olarak ‘Uyuyan Güzel' balesini YouTube üzerinden izleyicilerle buluşturdu.

Tiyatro, en iyi performanslardan oluşan ‘altın koleksiyonundan' 6 eseri YouTube'dan ücretsiz olarak paylaşacak.

‘Uyuyan Güzel’in ardından ‘Fındıkkıran', ‘Kuğu Gölü' ‘Boris Godunov' ve diğer 3 eser 4 Nisan'a kadar erişime açık olacak.

Yayınlar ilk olarak tiyatronun YouTube kanalı üzerinden akşam 19:00'da yapılacak. Bu saatte izlenemeyen performanslar 24 saat sonra ücretsiz olarak görüntülenebilecek.

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