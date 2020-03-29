Bolşoy Tiyatrosu ‘Altın Koleksiyonu’nu görücüye açtı
Bolşoy Tiyatrosu, ilk olarak ‘Uyuyan Güzel' balesini YouTube üzerinden izleyicilerle buluşturdu.
Tiyatro, en iyi performanslardan oluşan ‘altın koleksiyonundan' 6 eseri YouTube'dan ücretsiz olarak paylaşacak.
‘Uyuyan Güzel’in ardından ‘Fındıkkıran', ‘Kuğu Gölü' ‘Boris Godunov' ve diğer 3 eser 4 Nisan'a kadar erişime açık olacak.
Yayınlar ilk olarak tiyatronun YouTube kanalı üzerinden akşam 19:00'da yapılacak. Bu saatte izlenemeyen performanslar 24 saat sonra ücretsiz olarak görüntülenebilecek.