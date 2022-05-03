Bolşoy Tiyatrosu, savaş karşıtı yönetmenlerin gösterilerini iptal etti

Rusya'nın opera ve bale gösterilerinin sergilendiği ünlü Bolşoy Tiyatrosu, Ukrayna savaşına karşı açıklamalar yapan iki yönetmenin gösterilerini iptal etti.

Sozcu.com.tr

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Rusya’daki Bolşoy Tiyatrosu, Timofey Kulyabin’in operası Don Pasquale ve Kirill Serebrennikov’un Nureyev balesini iptal ettiğini açıkladı. Tiyatronun web sayfasından yapılan açıklamada daha önce duyurulan Don Pasquale operası yerine Sevilla Berberi operası, Nureyev balesi yerine Spartaküs balesinin gösterime gireceği belirtildi. Tiyatro, gösterilerin iptal nedenleri hakkında açıklama yapmadı.

Serebrennikov, 2020’de Moskova’daki Gogol Center tiyatrosunda zimmete para geçirmekten suçlu bulunduğu Rusya’dan Mart ayında ayrılmıştı. Basına açıklama yapan Serebrennikov, Rus bale yıldızı Rudolf Nureyev’in hayatını konu alan gösterideki eşcinsel öğelerin sorun olabileceğini belirtti.

İki yönetmen, kişisel sosyal medya hesaplarından Ukrayna savaşı karşıtı paylaşımlarda bulunmuştu.