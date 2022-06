Bon Jovi grubunun müzisyeni hayatını kaybetti

Bon Jovi grubunun kurucusu ve bas gitaristi Alec John Such hayatını kaybetti.

Grup, ölüm haberini sosyal medya hesaplarından duyurdu. ABD’li müzisyen Alec John Such, hayatını kaybettiğinde 70 yaşındaydı. Ölüm sebebi ise açıklanmadı.



CNN’de yer alan habere göre, mesajda, “Sevgili dostumuz Alec John Such’ın vefat haberini duyduğumuz için çok üzgünüz. O orijinaldi. Bon Jovi’nin kurucu üyesi olarak Alec, grubun oluşumunun ayrılmaz bir parçasıydı” ifadeleri yer aldı.

Bon Jovi 1983’te New Jersey, Amerika’da kuruldu ve “Livin’ On a Prayer” ve “Wanted Dead or Alive” gibi şarkılarla hit oldu.

Such, 1994 yılında grupla yollarını ayırdı ve yerini basçı Hugh McDonald aldı.

Bon Jovi, 2018’de Rock & Roll Onur Listesi’ne alındığında grup yeniden bir araya geldi. Göreve başlama töreninde, Such, grup arkadaşlarıyla geçirdiği zamandan sevgiyle söz ederek, “Ben onları ölesiye seviyorum. Her zaman da seveceğim” dedi.

Müzisyen, “Jon Bon Jovi yıllar önce beni arayıp grubuna katılmamı istediğinde, onun ne kadar ciddi olduğunu kısa sürede anladım ve bize getirmek istediği vizyonunu gördüm. Ve bu vizyonun bir parçası olduğum için çok mutluyum” diye ekledi.

Bon Jovi, dünya çapında 130 milyondan fazla albüm satışı gerçekleştirdi.

