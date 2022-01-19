Bono’dan samimi itiraf: “Sesimden ve şarkıların çoğundan nefret ediyorum”

Bono'dan hayranlarını şoke eden açıklama... U2'nin solisti; grubun adından, kendi sesinden ve söylediği şarkıların çoğundan nefret ettiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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İrlanda doğumlu şarkıcı, bir podcast röportajında U2’nun şarkılarının çoğunu ürkütücü bulduğunu ve kendi sesini sevmediği için radyoda şarkılarını duyduğunda radyoyu kapattığını söyledi.

Grup, 1970’lerin sonundan bu yana bir dizi hit albüme imza atarak dünyanın en popüler gruplarından biri oldu. Grubun solisti, katıldığı podcast’te, birbirinden ilginç açıklamalar yaptı. Bono, diğer üyelerin grubun adını sevmesine rağmen, kendisinin hâlâ bu isme ısınmadığını söyledi:

“Hâlâ istemiyorum. Hayır bu ismi sevmiyorum. İlk menajerimiz Paul McGuinness, ‘Bak, bu harika bir isim; bir harf ve bir sayı tişört üzerinde iyi görünecek’ demişti.”

Ayrıca 61 yaşındaki Bono, vokal performanslarının çok azını dinlemeye dayanabildiğini sözlerine ekledi: “En çok dinleyebildiğim, Luciano Pavarotti ile Miss Sarajevo. Diğerlerinin çoğu beni biraz ürkütüyor. Radyoda şarkılarımızdan biri çıktığında arabadaydım ve Dublin’de dediğimiz gibi kızıl renge büründüm. Sadece çok utanıyorum.”

Bono açıklamalarına şu şekilde devam etti: “U2’nun utanç konusunda çıtayı oldukça fazla zorladığını düşünüyorum ve belki de burası bir sanatçı olarak bulunmanız gereken yer, bilirsiniz, tam olarak utanç seviyenizin sınırında. Ve şarkı sözleri de, Boy ve diğer albümlerde çok benzersiz ve orijinal bir malzeme olduğunu hissediyorum, ancak ayrıntıları doldurduğumu düşünmüyorum. Geriye dönüp bakıyorum ve ‘Tanrım’ diyorum.”

Şarkıcı, kariyeri ile ilgili yaptığı yorumlara şu şekilde devam ediyor: “Benim için en büyük keşif, Ramones’u dinlemek ve Joey Ramone’un güzel sesini duymak ve o rock’n’roll şarkıcısı olmak zorunda olmadığımı anlamaktı.”

YALNIZ DEĞİL

Kendi şarkısından bıkma sadece Bono’ya özgü bir şey değil;

Radiohead, Creep’i söylemekten o kadar bıkmıştı ki ve konserlerde bu şarkıyı söylemeleri için o kadar çok istek alıyorlardı ki bir gün Thom yorke dayanamayıp küfür etti ve “Bından bıktık artık” diye bağırdı.

Bir şehir efsanesine göre Led Zeppelin’in Stairway to Heaven şarkısını çalan DJ’ler sekiz dakika boyunca sigara molası vermek için dışarı çıkabiliyorlar. Grubun solisti Robert Plant, bir Amerikan radyo istasyonuna, bir daha şarkıyı çalmamayı kabul etmesi halinde para sözü verdi.

Kurt Cobain, ise Smells Like Teen Spirit single’ı ile hoşnutsuz batılı gençliğin sesi oldu. Şarkının popülaritesinden bıkan Cobain, “Gerçekten gitarımı fırlatıp çekip gitmek istiyorum” dedi.

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