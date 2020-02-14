Bora Yeter Collective’den yeni şarkı

Kolpa grubunun bas gitaristi Bora Yeter'in ilgi gören projesi Bora Yeter Collective, 4. şarkısını yayınlıyor. Eski parçaları modern düzenleme ile günümüz gençliğiyle buluşturmayı da hedefleyen, internetin gizli kalmış yetenekleriyle deneyimli müzisyenleri buluşturan projenin yeni şarkısı 90'larda büyük ilgi gören ancak hiç klip çekilmemiş Mustafa Sandal şarkısı Denize Doğru.

2018’de Kimse Bilmez, geçtiğimiz yıl ‘Odam Kireç Tutmuyor ve Güzelliğin On Par’etmez şarkılarını düzenleyen Bora Yeter Collective, neovision etiketiyle yayınlanan Denize Doğru’nun aranjesini Buğra Atmaca ve Bora Yeter birlikte yaptı. Ethnic House ve Trap tarzında yaptığı şarkılarıyla dünya çapında hatırı sayılır bir kitle yakalayan Buğra Atmaca’nın İlk defa bir radyo şarkısı yayınlanıyor. Şarkının vokalleri ise, YouTube kanalında paylaştığı canlı performanslarıyla tanınan, yakında ilk albümünü yayınlayacak olan Sinem Güngör”e ait.

Mustafa Sandal’ın da üretim sürecinde desteklediği şarkının klibini Bora Yeter Collective’in önceki bütün video kliplerini de çeken yönetmen Serdar Börcan çekti. Görüntü yönetmeni ise Onur Cabi. Oyuncu olarak ise Reynmen’in Ela klibinde de rol alan Dilşad Yanar dikkat çekiyor.