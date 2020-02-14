Borçalı’dan Boğatepe’ye Şair Ali Kazaklı

Osmanlı Türkçesi ile yazdığı şiirleri ölümünden sonra uzun süre sandıklarda, gözlerden uzakta kalan Ali Kazaklı'nın mirası, bu zaman zarfında Türkiye Türkçesi'ne çevrilmeyi bekledi.

Yeğeni ve damadı Hamdi Kazaklı her ne kadar onun şiirlerinin bir kısmını okuyup Türkiye Türkçesi’ne aktarmış olsa da tamamını okuyup yayımlamaya ömrü vefa etmedi.

Yıllar sonra şair Ali Kazaklı’nın torunu Enver Kazaklı’nın, bu eserlerin tamamını bir kitap haline getirme fikri ile yeniden gündeme gelen şiir kitabı projesi Prof. Dr. Gencay Zavotçu tarafından hayata geçirildi.

‘Borçalı’dan Boğateye’ye Şair Ali Kazaklı’ adını taşıyan bu şiir kitabı, Prof. Dr. Zavotçu’nun iki yıllık çalışması sonucu ortaya çıkmış. Kitapta, şairin Türkçe’ye çevrilen eserleri dışında Ali Kazaklı’nın hayatını, edebi kişiliğini ve şiirlerinin incelemelerini de görüyoruz.

Ali Kazaklı, M.1877’de (kendi ifadesiyle Rumi 1892’de) bugün Gürcistan sınırları içerisinde bulunan Borçalı (Boşşalı) Kasabası’nın Soğuk Bulak Köyü’nde doğdu. Kazaklı, doğum yeri ve tarihini bir şiirinde açıkça şu şekilde beyan eder:

“1892’de dünyaya geldim

Borçalı Kazası’nda anadan oldum

Kars’da eğleşüp sükunet buldum

Ay-yıldız bayrakını birden açalım”